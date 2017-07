Mosul nog niet vrij: 'We staan op vijf meter van IS, lang kan het niet meer duren'

Dinsdagmorgen 11 juli. In het geïmproviseerde veldhospitaaltje, in een - hoe cynisch - oud slagerswinkeltje, worden drie Iraakse militairen binnengedragen. Ze hebben wonden aan het hoofd, armen en benen. Een IS-militant heeft zich zojuist opgeblazen op het allerlaatste stukje grond dat de jihadisten nog onder controle hebben in de binnenstad van Mosul.

