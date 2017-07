Mosoel: IS maakte geen gebruik van aanwezige ingrediënten voor vuile bom

Drie jaar lang maakten internationale inlichtingendiensten zich zorgen over een hoeveelheid van de radioactieve stof kobalt-60 die terreurorganisatie IS in de Iraakse stad Mosoel ter beschikking had. Na de herovering van de stad bleek de kobalt-60 onaangeroerd.