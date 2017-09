Moskou ontbiedt nummer 2 van Amerikaanse ambassade

"We hebben de adjunct-ambassadeur van de Amerikaanse ambassade in Moskou, Anthony Godfrey, ontboden. Er werd hem een protestbrief overhandigd in verband met de wens van de Amerikaanse autoriteiten huiszoekingen te doen op de Russische handelsmissie in Washington", deelde het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken mee. "We hebben vanaf vandaag geen toegang meer tot de handelsmissie, terwijl dit gebouw eigendom is van de Russische staat en over diplomatieke onschendbaarheid beschikt", aldus het ministerie in de mededeling.

De Russische diplomatie had de VS er vrijdag al van beschuldigd dat ze de veiligheid van de Russische onderdanen bedreigden door huiszoeking te willen doen op het Russische consulaat in San Francisco en in de appartementen van het personeel dat in het gebouw woont.

Volgens de protestnota die aan Godfrey overhandigd werd, beschouwt Rusland de huiszoekingen in zijn diplomatieke gebouwen in afwezigheid van officiële vertegenwoordigers van de Russische staat als "illegitiem".

Washington gaf Rusland donderdag de opdracht zijn consulaat in San Francisco en zijn handelsmissies in Washington en New York voor zaterdag te sluiten, als antwoord op de beperking die Moskou oplegde op het aantal werknemers en diplomaten van de Amerikaanse diplomatieke vertegenwoordigingen in Rusland.