Moskou haalt bakzeil bij stemming in Veiligheidsraad over aanvallen Syrië

Rusland is er zaterdag niet in geslaagd de VN-Veiligheidsraad een resolutie te doen goedkeuren die de Amerikaanse, Britse, Franse en Syrische aanvallen in Syrië veroordeelt. De tekst kreeg niet de vereiste negen stemmen.