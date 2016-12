Moord op Russische ambassadeur in Turkije: zes arrestaties, Belgische ambassade blijft open

Volgens het persagentschap Dogan zijn de zes gearresteerde personen naasten van de schutter Mevlüt Mert Altintas, die de Russische ambassadeur Andrej Karlov met meerdere kogels neerschoot tijdens de inhuldiging van een fototentoonstelling in de Turkse hoofdstad.

Volgens de regeringskrant Sabah kwam de man de galerij binnen en toonde hij zijn politiebadge, omdat zijn vuurwapen de metaaldetector had doen afgaan. De agent was op dat moment niet in dienst.

Een groep van 18 Russische speurders, agenten van de geheime dienst en diplomaten is intussen op weg naar Turkije om de moord op Karlov te onderzoeken, zo maakte het Kremlin bekend. Volgens de woordvoerder van het Kremlin, Dmitri Peskov, hebben de Turkse en Russische overheden een akkoord over de werking van de groep.

Belgische ambassade blijft open

Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken kondigde dinsdagochtend aan dat de deuren vandaag gesloten blijven op de ambassade in Ankara en op de consulaten in Istanboel en Adana. Afspraken voor visa worden verplaatst naar een latere datum.

De Belgische diplomatieke diensten blijven wel beschikbaar. 'We nemen verschillende maatregelen voor de bescherming van onze mensen en evalueren de situatie dag na dag en uur na uur. Maar we gaan niet onmiddellijk naar een sluiting in zo'n kader', aldus minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders (MR).

(Belga/SK)