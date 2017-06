Montenegro officieel 29ste lid van de NAVO

Tijdens een plechtigheid op het ministerie van Buitenlandse Zaken in Washington overhandigde minister van Buitenlandse Zaken Srdjan Darmanovic maandag de toetredingsdocumenten van zijn land aan de Amerikaanse regering, die volgens het Noord-Atlantisch verdrag voor de bewaring bevoegd is. =

De NAVO telt nu 29 leden. De alliantie had in mei 2016 formeel besloten om het Zuidoost-Europese land in zijn rangen op te nemen, wat in Rusland op hevig protest stuitte. Moskou ziet in de uitbreiding van de NAVO naar de oostflank een gevaar voor de eigen veiligheid. De strijdkrachten van Montenegro tellen slechts 2.000 soldaten. De Adriatische zeehavens van het land zijn wel van strategisch belang.