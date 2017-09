Monsanto-werknemers voorlopig niet meer welkom in Europees Parlement

'Neen, het is geen hoax: de conferentie van de voorzitters heeft net met unanimiteit beslist dat werknemers van Monsanto voorlopig niet meer welkom zijn in het parlement', zo schrijft Philippe Lamberts, covoorzitter van de groenen, op zijn Facebookpagina.

Het Amerikaanse Monsanto, producent van de veelbesproken onkruidverdelger Roundup met glyfosaat, was uitgenodigd om uitleg te komen geven voor de commissie Landbouw van het parlement. De Amerikaanse zaadveredelaar wordt er namelijk van verdacht dat ze wetenschappelijke studies naar de gevaren van glyfosaat heeft gemanipuleerd en dat ze ook druk heeft gezet op de instanties die advies moesten uitbrengen over de risico's van de producten. De verantwoordelijken van Monsanto weigerden echter in te gaan op de uitnodiging.

In een brief van midden-september stond onder meer dat het Europees Parlement volgens hen niet de plaats is over dergelijke onderwerpen te praten. 'Monsanto wil met andere woorden enkel naar het parlement komen wanneer het hen goed uitkomt, bijvoorbeeld om hun belangen te verdedigen achter gesloten deuren, maar niet om op een democratische manier in debat te gaan tijdens een openbare zitting', stelt Philippe Lamberts vast. 'Het parlement heeft dus beslist om zich niet te laten dicteren door Monsanto', aldus Lamberts