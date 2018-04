Mogherini ziet geen bewijzen voor verbreken atoomdeal door Iran

De Israëlische premier Benjamin Netanyahu zei maandag dat Israël beschikt over 'nieuwe en sluitende bewijzen' dat Iran een geheim atoomprogramma heeft om een kernwapen te verkrijgen. De aankondiging kwam er minder dan twee weken voor de deadline op 12 mei waarop de Amerikaanse president Donald Trump zijn beslissing over het al of niet opblazen van het akkoord bekend zal maken.

'Wat ik gezien heb van de eerste berichten is dat premier Netanyahu de naleving van de engagementen van het JCPOA niet in vraag stelt', zegt Federica Mogherini. Ze benadrukt dat het JCPOA niet gebaseerd is op 'goede trouw', maar wel op 'concrete engagementen, verificatiemechanismen en erg strenge controle' door het Internationaal Atoomenergieagentschap (IAEA). Het IAEA heeft tien rapporten gepubliceerd die attesteren dat Iran zijn engagementen volledig naleeft. 'Ik heb van premier Netanyahu geen argumenten gezien van niet nakoming, wat betekent dat Iran zijn nucleaire engagementen onder het akkoord schendt'.

De Europese hoge vertegenwoordiger wijst er ook op dat elke land dat beschikt over informatie die zou kunnen wijzen op het niet naleven van het atoomakkoord, zich moet richten 'tot de geschikte, legitieme, erkende mechanismes' van het IAEA en de commissie van het JCPOA. Mogherini benadrukt wel daar haar reactie 'voorlopig' is, 'want uiteraard moeten we de details van de verklaring van premier Netanyahu beoordelen'.

Daarnaast wil ze ook de de beoordeling van het IAEA afwachten, 'de enige onpartijdige, internationale organisatie die verantwoordelijk is voor het controleren van Irans nucleaire engagementen.'