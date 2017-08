Mogelijk over enkele dagen al extra Amerikaanse troepen in Afghanistan

Al binnen enkele dagen of mogelijk een paar weken komen de eerste nieuwe Amerikaanse troepen aan in Afghanistan. Dat heeft generaal Joseph Votel, de hoogste Amerikaanse bevelhebber in het Midden-Oosten, dinsdag gezegd. 'Voor ons is het nu het belangrijkst dat we enkele troepen ter plaatse krijgen om een impact te hebben op de lopende gevechten', aldus Votel.

Een woordvoerster van het Amerikaanse Central Command, op de MacDill-luchtmachtbasis in Tampa (Florida), bevestigde de uitspraken.

Tijdens een toespraak voor Amerikaanse strijdkrachten op maandagavond kondigde de Amerikaanse president Donald Trump aan dat hij in Afghanistan de strijd tegen terreurorganisaties wil opvoeren door onder meer extra troepen te sturen naar het land, Pakistan strenger aan te pakken en de banden met India aan te halen.