Moeten Europarlementsleden voortaan hun bonnetjes bewaren?

Tijdens de zitting van het Europees Parlement, volgende week, staan de onkosten van de 748 Europarlementsleden opnieuw ter discussie. Boven op hun brutosalaris van 8484 euro krijgen ze elke maand 4342 euro uitbetaald als 'vergoeding voor algemene uitgaven'. Jaarlijks geeft het Europees Parlement op die manier 39 miljoen euro uit, zonder te controleren of de Europarlementsleden dat geld correct besteden. Omdat het om een forfaitaire som gaat, hoeven ze geen bonnetjes te bewaren of facturen in te dienen. Wel gelden enkele richtlijnen: de vergoeding mag gebruikt worden voor kantoorkosten, IT-materiaal, boekhouding, abonnement...