Moeten de Britten zich excuseren voor hun historische aanwezigheid in India?

Onderzoeksgroep YouGov peilde in 2016 naar de houding van de Britten ten opzichte van hun koloniale verleden. Naast de bijna 60 procent die trots was op het verleden en de 20 procent die geen mening had, voelde de overige 20 procent veeleer schaamte bij de koloniale herinnering. De helft van de Britten was ervan overtuigd dat 'hun' aanwezigheid de kolonies veeleer vooruit had geholpen. Een derde van de ondervraagden voelde heimwee naar de koloniale periode en wenste dat het Verenigd Koninkrijk vandaag nog steeds de touwtjes in handen hield. In een tijd waarin het Verenigd Koninkrijk zijn rol in de wereld herdefinieert, is deze positieve, nostalgische kijk niet vreemd. Het 'roemrijke' verleden maakt nog steeds deel uit van het Britse collectieve geheugen en van de rol die het land zichzelf toebedeelt.

