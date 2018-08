Moet Duitsland dringend aan de kernwapens?

In de Duitse media wordt al een week gedebatteerd of Berlijn nucleaire wapens moet overwegen om de Europese veiligheidsparaplu te versterken. Aanleiding voor het debat zijn een aantal geopolitieke verschuivingen. Met de brexit verliest de Europese Unie een van haar twee kernmachten en - op basis van absolute uitgaven - de grootste defensiekracht, al is de kans vrij groot dat het Verenigd Koninkrijk en de Europese Unie in de toekomst nauw zullen blijven samenwerken op defensievlak.

...