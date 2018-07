Moessonregens spoelen Rohingya-kampen in Bangladesh weg

De VN-vluchtelingenorganisatie UNHCR had in februari gemeld dat minstens honderdduizend van de bijna een miljoen Rohingya in de deels geïmproviseerde vluchtelingenkampen in Bangladesh gevaar liepen zodra de moessonregens zouden beginnen.

Bezoek

Het moessonseizoen is ondertussen van start gegaan. Er vonden al tientallen grondverschuivingen en overstromingen plaats. Daarbij kwamen verschillende vluchtelingen om, lokale media hebben het over minstens dertien doden.

Humanitaire organisaties hebben al meer dan twintigduizend vluchtelingen naar veiliger oorden overgebracht.

Tijdens het moessonseizoen valt in drie maanden tijd evenveel neerslag als in West-Europa in een heel jaar.

Een VN-delegatie onder aanvoering van secretaris-generaal António Guterres arriveerde gisteren in Bangladesh om meer internationale steun te vragen voor de nieuwe crisis. Vandaag bezoekt de delegatie de kampen rond de grensstad Cox's Bazar.

Te weinig coördinatie

Volgens Daniel Sullivan van de humanitaire organisatie Refugees International doen de Bengaalse overheid en de VN wel grote inspanningen maar is er 'te weinig efficiënt beheer en coördinatie', schrijft hij in een opiniestuk in de Dhaka Tribune.

'De regen en wind van het moessonseizoen worden heviger, maar Bangladesh blijft de materialen voor tenten in de Rohingya-kampen grotendeels beperken tot een zeildoek, bamboe en ijzerdraad. Al meer dan duizend tenten zijn beschadigd door wind en regen, zegt de Intersectorale Coördinatiegroep (ISCG), die toeziet op de humanitaire inspanningen in Cox's Bazar.'

Onduidelijke taken

Bangladesh stelt ook te weinig grond ter beschikking, maakt te weinig haast met de goedkeuring van nieuwe opvangprojecten en laat te traag buitenlandse medewerkers van humanitaire organisaties tot het land toe, zegt Sullivan.

De VN moeten de humanitaire acties beter coördineren. Nu is het 'een hybride operatie met onduidelijke en elkaar overlappende taken en verantwoordelijkheden voor de VN-vluchtelingenorganisatie (UNHCR) en de Internationale Organisatie voor Migratie (IOM).'

Rond Cox's Bazar verblijven meer dan 900.000 Rohingya die gevlucht zijn uit Myanmar. Het grootste deel, meer dan 700.000 Rohingya, arriveerde na 25 augustus vorig jaar, toen het geweld tegen de moslimminderheid weer opflakkerde. Het gaat om de snelst groeiende vluchtelingencrisis ter wereld.

