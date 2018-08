Moeder Osama bin Laden spreekt voor het eerst sinds 9/11: 'Hij werd gehersenspoeld'

Het vrijdag in The Guardian gepubliceerde interview gaf de vrouw in aanwezigheid van twee zonen en haar tweede echtgenoot bij haar thuis in de Saoedische stad Djedda.

'Hij was een heel brave jongen en hij hield zoveel van me', zei Alia Ghanem over haar zoon, het meesterbrein achter de aanvallen met vliegtuigen op de twee torens van het World Trade Center in New York, met bijna 3.000 doden.

Osama bin Laden was in de jaren tachtig naar Afghanistan gegaan en vocht daar tegen de toenmalige Russische bezetter. Later richtte hij het terroristennetwerk Al-Qaeda op. Na de aanslagen van 9/11 dook hij onder. In 2011 spoorden Amerikaanse special commando's de toen 54-jarige Bin Laden op in het Pakistaanse Abbottabad en doodden hem tijdens een vuurgevecht. Dat gebeurde in onduidelijke omstandigheden. Niemand heeft zijn lijk gezien: het werd meteen in de oceaan gekieperd.

Geradicaliseerd

De moeder van bin Laden, die midden de zeventig is, beschrijft haar zoon als een man die zijn weg verloren was, klinkt het.

Osama werd in 1957 in de Saoedische hoofdstad Riyad geboren als het eerste kind van een rijke aannemersfamilie en studeerde toen hij twintiger was economie in Djedda. Daar is hij ook geradicaliseerd, aldus zijn moeder. 'De mensen aan de universiteit hebben hem veranderd. Hij was een heel goeie jongen, totdat hij een paar mensen ontmoette die hem gehersenspoeld hebben'.

Het was nooit bij haar opgekomen dat haar zoon jihadist zou kunnen worden. Tijdens een pauze in het interview, waarbij Alia Ghanem de woonkamer verliet, zei Osama's halfbroer Ahmad dat zijn moeder tot op vandaag weigert haar zoon de schuld te geven. Ze stelt in plaats daarvan zijn omgeving verantwoordelijk. 'Ze kent alleen de goede kant van haar jongen (...), zij heeft nooit zijn jihadistische kant gezien'.

Wreken

De wijdvertakte familie van ondernemers kreeg na de aanslagen van 2001 een gedeeltelijk reisverbod opgelegd en er liep ook een onderzoek naar hen. 'Toen we dachten dat alles gepasseerd was', zei Hassan, een andere zoon, 'vernam ik dat Hamza (de jongste zoon van Osama) had gezegd dat hij zijn vader zou wreken'.

Vermoed wordt dat de 29-jarige Hamza zich in Afghanistan ophoudt. Daar zou hij onder hoede van de nieuwe ideoloog van Al-Qaeda, Ayman al-Zawahiri, de extremistische weg van zijn vader zijn ingeslagen, schrijft The Guardian voorts.

Spanningen

De in Parijs wonende halfzus van Osama heeft in een e-mail aan de Britse krant met kracht ontkend dat haar moeder het interview wilde geven. Het werd haar opgedrongen, zei Fatima al-Attas.

Alia Ghanem van haar kant, schrijft de Guardian, was blij dat ze haar verhaal heeft kunnen vertellen. De reporter van de Britse krant wijt dit aan de spanningen binnen de familie en hoe complex hun status in het Saudische koninkrijk is zeventien jaar na de gebeurtenissen in de VS.