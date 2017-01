Mishandeling in Chicago: 4 in beschuldiging gesteld voor haatmisdrijf

De feiten speelden zich over een periode van enkele dagen af, en werden door de betrokkenen gedeeltelijk via Facebook live gestreamd.

De video's tonen de langdurige vernedering van de jongeman, die onder meer gedwongen werd de vloer te zoenen en uit het toilet te drinken. Hij werd later vastgebonden, de mond met tape gesnoerd, waarna zijn kleren aan stukken werden gesneden. Zij hoofdhaar werd deels weggehaald, en dat ging zo ruw dat hij bloedde uit zijn hoofdhuid. Hij werd ook herhaaldelijk geslagen en voortdurend beschimpt. Ze bedreigden hem ermee dat ze hem in de koffer van een auto zouden opsluiten en met een baksteen het gaspedaal zouden blokkeren. Hij werd herhaaldelijk toegesnauwd met "Fuck Donald Trump" en "Fuck witte mensen". Hij werd gedwongen om zelf ook "Fuck Donald Trump" te roepen, naast "I love black people".

Hij was in totaal, schat de politie, 4 tot 5 uur vastgebonden en dat kon langer geworden zijn als de buren dinsdagavond niet hadden geklaagd over het lawaai. Twee van de jonge beklaagden pikten die klacht niet en stampten de deur van die buren in. Waarna de politie erbij gehald werd.

Op dat moment werd de jongeman door zijn belagers de straat opgestuurd, in de vrieskou, in korte broek en sandalen. Zijn verwarde toestand en onaangepaste kledij alarmeerde een politieagent. De jongeman werd in het ziekenhuis verzorgd maar kon woensdag terugkeren naar het ouderlijk huis, al blijft hij, aldus de politie, getraumatiseerd. "Hij moest het grootste deel van de nacht kalmeren alvorens hij met ons kon praten", aldus een politieman.

'Hij vertegenwoordigt Trump'

Het wordt nu ook enigszins duidelijk hoe de jongeman in zijn penibele situatie terechtkwam.

CPD Arrested and Charged all four offenders with Hate Crime, as well as other charges, from West Side kidnapping and attack. Presser@2:15 pic.twitter.com/EoYnluf573 -- Chicago Police (@Chicago_Police) January 5, 2017

Zaterdag werd hij door zijn ouders aan een McDonald's afgezet waar hij een leeftijdsgenoot ontmoette die hij van school kende, Jordan Hill. Die leeftijdsgenoot bood aan om hem mee te nemen, en volgens de politie ging de jongeman vrijwillig mee. Ze trokken enkele dagen samen door Chicago, en belanden dinsdag in het appartement, waar twee zussen wonen. In dat appartement begonnen Hill en de jongeman een nepgevecht, als vermaak bedoeld, dat echter op de een of andere manier slecht uitdraaide. De zussen reageerden volgens de politie geërgerd tot boos. Er volgde een uren durende treiter- en martelsessie, die gedeeltelijk door een van de zussen werd gestreamd. Bij dat alles was nog een 18-jarige aanwezig.

Of de mentaal gehandicapte jongeman op een af andere manier zijn voorkeur voor Trump heeft uitgesproken is niet duidelijk. In de video zegt een van de aanwezigen dat hun slachtoffer Trump "vertegenwoordigt".

Of de term haatmisdrijf in dit geval slaat op de mentale handicap dan wel op huidskleur is niet uitgemaakt - dat zijn twee categorieën die volgens de Amerikaanse wet aanleiding kunnen zijn tot haatsmisdrijven. .

Dat haatmisdrijf is niet het enige waarvoor de vier zich moeten verantwoorden.

Er is ook sprake van kidnapping. De ouders, die hun zoon maandag als vermist hadden opgegeven, ontvingen uren later sms-jes van mensen die beweerden dat ze hun zoon gevangen hielden. En ook het inbeuken van een deur, en rijden met een gestolen voertuig kan enkele van de jongeren ten laste worden gelegd.

'Omgekeerde discriminatie'

De zaak wordt veelbesproken, omdat ze, in de woorden van de politiecommissaris van Chicago "walgelijk" is, maar ook omdat ze politiek wordt uitgespeeld. In eerste instantie waren het vooral neonazi's die rumoer maakten en stelden dat in een omgekeerde situatie, bij een misdrijf uitgevoerd door witten tegen een zwarte, niet zou geaarzeld zijn om van racisme te spreken terwijl nu die term niet viel. Trump-aanhangers begonnen een geldinzameling voor het slachtoffer. Enkelen legden schuld bij actiegroep Black Lives Matter, hoewel tot dusver uit niets is gebleken dat die groep op enerlei manier betrokken is. Black Lives Matter, ontstaan nadat een serie ongewapende zwarten omkwam bij politiegeweld, distantieerde zich snel en compleet van de martelpartij.

Op Fox News kon je, volgens The Washington Post, een presentator horen verklaren dat de (zwarte) politiecommissaris het incident "bijna" had geminimaliseerd, en kon je Newt Gingrich, gewezen speaker en Trumpaanhanger, horen zeggen dat onder president Obama de raciale spanningen in het land zijn toegenomen. "Anti-wit racisme moet even streng beteugeld worden als anti-zwart racisme". Hij eiste een strenge straf "om een voorbeeld te stellen".

"Pro-Trump narratives converge in one awful attack streamed on Facebook"https://t.co/i6FzaoUtr8 -- Washington Post (@washingtonpost) January 5, 2017

In vele van die commentaren kwam iets terug wat populair is bij Trumpaanhangers: de omgekeerde discriminatie die er zou bestaan. 45 procent van de Trumpkiezers vindt, volgens een enquête, dat witte bewoners gediscrimineerd worden in de VS.

Er werd ook veelvuldig verwezen naar een ander incident in Chicago, waar daags na de verkiezingen een 49-jarige man door 4 zwarten in mekaar werd geschopt omdat hij op Trump zou gestemd hebben. Ook dat werd op video vastgelegd. De vier zijn in beschuldiging gesteld.

De Washington Post, die de reacties bundelde, wijst erop dat er in het land een gruwelijke traditie bestaat van wit groepsgeweld tegen zwarten (tot en met lynchpartijen), terwijl er niets van een ook maar enigszins vergelijkbare orde in de omgekeerde richting is geweest.

Ook nu, in de periode na Trumps verkiezing, worden veel meer incidenten gemeld waarbij witte daders minderheden aanvallen dan het omgekeerde.

Gruweldaden zoals in Chicago, aldus de Post, zullen ongetwijfeld als "nieuwe munitie" gebruikt worden door degenen die het tegenovergestelde beweren.