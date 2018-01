Minstens twaalf doden bij luchtaanval op Syrisch dorp door internationale coalitie

De aanval vond zondagavond plaats en was gericht tegen het dorp Soussa, in de provincie Deir Ezzor, dat nog in handen is van de terreurgroep.

Volgens de organisatie werd de raid wellicht uitgevoerd door de internationale coalitie die onder leiding van de Verenigde Staten tegen IS strijdt.

Het Observatorium heeft zijn uitvalsbasis in Groot-Brittannië, maar zegt over een ruim netwerk aan contacten in Syrië te beschikken. Op basis van het type vliegtuig, de plaats van de aanval, de vluchtplannen en de gebruikte munitie bepaalt de organisatie wie achter de raids zit.

De coalitie heeft nog niet gereageerd op de informatie.