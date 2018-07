Minstens twaalf doden bij aanslag op politieke bijeenkomst in Pakistan

Bilour was kandidaat bij de parlementsverkiezingen voor de Awami National Party (ANP), een centrumlinkse en seculiere partij. Hij behoorde tot een prominente politieke familie. Zijn vader, Bashir Ahmad Bilour, was minister in de regering van de provincie Khyber-Pakhtunkhwa en werd in 2012 ook gedood tijdens een zelfmoordaanslag.

Volgens de politie viseerde de aanval de bijeenkomst van de ANP. De aanslag is nog niet opgeëist, maar de Pakistaanse veiligheidsdiensten hadden eerder al gewaarschuwd dat verkiezingsbijeenkomsten het doelwit zouden zijn van de taliban en terreurgroep Islamitische Staat (IS). Bij de vorige verkiezingen, in 2013, werden honderden leden en aanhangers van vooral liberale partijen gedood door de taliban.

De parlementsverkiezingen in Pakistan worden gehouden op 25 juli.