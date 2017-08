Minstens tien doden bij verkiezingen Venezuela: 'Stap richting dictatuur'

Er hebben zondag 8,1 miljoen mensen hun stem uitgebracht tijdens de omstreden verkiezingen in Venezuela. Dat komt neer op 41,53 procent van het aantal stemgerechtigde inwoners van het Zuid-Amerikaanse land, laat het nationaal kiescomité maandagochtend weten. De Venezolanen trokken zondag naar de stembus voor de verkiezing van 545 leden voor de grondwetgevende vergadering.

President Nicolas Maduro riep verkiezingen uit om een nieuwe grondwetgevende vergadering te vormen. De oppositieleden vrezen dat de opvolger van Hugo Chavez de macht van het parlement wil breken en zo de weg vrijmaakt voor een dictatuur. Zij worden daar alvast in bijgetreden door de Amerikaanse ambassadrice bij de Verenigde Naties, Nikki Haley.

De regering in Peru heeft ondertussen de Latijns-Amerikaanse ministers van Buitenlandse Zaken bijeengeroepen op 8 augustus om de situatie in Venezuela te bespreken, blijkt uit een persmededeling uit Lima.

Volgens het openbaar ministerie zijn zondag zeker tien mensen om het leven gekomen bij protesten in het land. De oppositie spreekt van zeker vijftien doden. In totaal zijn tijdens protesten tegen president Nicolas Maduro al meer dan 120 mensen gestorven.

Zoals verwacht verliep de stembusgang zeer onrustig. De oppositie had ondanks het verbod van de regering opgeroepen om massaal de straat op te trekken. Meer dan 20.000 veiligheidsmensen werden opgetrommeld om een escalatie te vermijden. Maar dat is niet gelukt.

Volgens het openbaar ministerie zijn zondag zeker tien mensen om het leven gekomen bij protesten in het land. De oppositie spreekt van zeker vijftien doden. In totaal zijn tijdens protesten tegen president Nicolas Maduro al meer dan 120 mensen gestorven.

Nadat eerder al Colombia te kennen gaf de uitslag van deze verkiezing niet te zullen erkennen, hebben ook de Verenigde Staten, de Europese Unie, Argentinië, Brazilië, Mexico en Peru duidelijk gemaakt geen waarde te hechten aan de "illegale" stembusgang, zoals de Argentijnse regering het in een persmededeling verwoordde.

Rond 18 uur plaatselijke tijd heeft de vicevoorzitter van de nationale kiesraad, Sandra Oblitas, gemeld dat de stemming met een uur verlengd zal worden.

'Verkiezing van de vrede'

Als we de socialistische leiders in Venezuela mogen geloven, verlopen de verkiezingen voor de grondwettelijke vergadering deze zondag (plaatselijke tijd) in alle sereniteit. President Nicolas Maduro heeft het over de "verkiezing van de vrede".

Alle berichten over dodelijke slachtoffers zijn "leugens", zegt Jorge Rodriguez, de burgemeester van hoofdstad Caracas. "Er zijn geen doden gevallen die gelinkt zijn aan de verkiezing." Nochtans beweert het openbaar ministerie iets anders. De laatste balans staat op 10 doden, zegt het plaatselijk parket.

Maar de dagen van de "toekomstige ex-" minister van Justitie, Luisa Ortega, zijn volgens Rodriguez geteld. Ortega was een jarenlange medestander van Maduro, maar sinds de president het parlement aan banden wil leggen, brak ze met de opvolger van Hugo Chavez.

Maduro trok zondag natuurlijk ook zelf naar de stembus om mee te beslissen wie de 545 leden van de grondwettelijke vergadering zullen worden. Al verliep dat niet zonder slag of stoot. Toen de president zijn elektronische identiteitskaart in wijk van de hoofdstad liet controleren, verscheen er "deze persoon bestaat niet of de kaart is geannuleerd". Het voorval werd, tot groot jolijt van Maduro's tegenstanders op sociale media, live uitgezonden op de staatstelevisie.