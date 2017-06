Minstens drie doden bij bomaanslag Colombia, onderzoek in handen van antiterreurpolitie

Eerder raakte al bekend dateen 23-jarige Franse vrouw om het leven kwam, die werkte als vrijwilliger in Bogota. De twee andere dodelijke slachtoffers zijn Colombiaanse vrouwen van 27 en 31 jaar, aldus bronnen binnen het ziekenhuis waar de slachtoffers worden verzorgd. Elf mensen raakten gewond, vier van hen zijn er erg aan toe.

De burgemeester van Bogota heeft de "laffe aanslag op het Andino-centrum" veroordeeld, en president Juan Manuel Santos heeft een onderzoek naar de oorzaak van de explosie gevorderd. Het onderzoek werd ondertussen al overgedragen aan de antiterreureenheid van de nationale politie, aldus het parket.

Volgens de eerste elementen van het onderzoek zou de explosie rond 17 uur (middernacht Belgische tijd) hebben plaatsgevonden in de vrouwentoiletten op de tweede verdieping, en zou de bom in een toiletpot hebben gezeten, aldus persagentschap Reuters. Zaterdag was er veel volk in het winkelcentrum, aangezien het zondag vaderdag is. Na de ontploffing werd het centrum geëvacueerd, en straten in de buurt werden afgesloten.

Wie achter de vermoedelijke aanslag zit, is nog niet duidelijk. Vanwege het decennialange conflict tussen de Colombiaanse regering en guerillabewegingen, vonden in het verleden wel vaker dodelijke aanslagen plaats in de Colombiaanse hoofdstad, maar in de afgelopen jaren zijn die aanslagen zo goed als tot een einde gekomen.

Vorig jaar sloot de Colombiaanse regering een vredesakkoord met de FARC, de grootste guerillabeweging, om zo een einde te maken aan een oorlog die meer dan 50 jaar heeft geduurd. (