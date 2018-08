Minstens 98 Indonesiërs omgekomen na aardbeving op Lombok

Na de aardbeving van zondag op het Indonesische eiland Lombok zijn nu al 98 mensen omgekomen, allemaal Indonesiërs. Dat melden een woordvoerder van het nationaal rampenagentschap. Al 2.000 toeristen zijn geëvacueerd vanop de kleine eilandjes voor de kust van Lombok.

In een eerdere balans was er sprake van 91 doden. 'Zeven Indonesische toeristen zijn omgekomen op Gili Trawangan door de aardbeving, wat het totaalaantal doden op 98 brengt', klinkt het bij het rampenagentschap.

Het ziet er dus naar uit dat er tot nu toe geen sprake is van buitenlandse doden. De meeste doden vielen dan ook in het bergachtig gebied in het noorden van het eiland, ver van de toeristische sites in het zuiden en westen van het eiland.

Een provinciaal verantwoordelijke meldde aan tv-zender Metro TV eerder op de dag dat de balans verder verzwaard is: 142 doden, maar dat cijfer wordt nergens bevestigd. Minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders tweet maandagvoormiddag dat een Belgische gewond raakte.

Reddingswerkers hebben maandag naar overlevenden gezocht onder het puin van woningen, moskeeën en scholen. Eerder verklaarde het rampenagentschap dat ook een moskee van twee verdiepingen was ingestort, waar gelovigen waren samengekomen voor het avondgebed. De kans is dan ook groot dat de dodentol nog zal oplopen, klinkt het.

Het rampenagentschap meldt nog dat de reddingsacties moeizaam verlopen. 'De straten zijn beschadigd, drie bruggen werden ook beschadigd. Bepaalde regio's zijn moeilijk te bereiken en we hebben niet voldoende personeel', aldus de woordvoerder nog, die toevoegt dat de zoekacties worden opgeschort tot dinsdagochtend. Wel hebben de reddingsteams '2.000 tot 2.700 toeristen van de Gili-eilanden geëvacueerd, zowel Indonesiërs als buitenlanders'. Zij worden naar een haven in Lombok gebracht, waarna ze zich naar de luchthaven kunnen begeven.