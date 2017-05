Minstens 80 doden bij explosie autobom in diplomatieke wijk Kaboel

In de Afghaanse hoofdstad Kaboel is woensdagochtend in een diplomatieke wijk een autobom ontploft. Dat meldt het Afghaanse ministerie van Binnenlandse Zaken. Het Afghaanse ministerie van Volksgezondheid heeft bevestigd dat de aanslag aan minstens tachtig mensen het leven gekost. Er zijn ook meer dan driehonderd gewonden. De balans kan nog oplopen.

De ontploffing vond plaats bij het Sanbakplein, in de buurt van verschillende ministeries, het NAVO-hoofdkwartier en buitenlandse ambassades, waaronder die van Duitsland, de Verenigde Staten en Groot-Brittannië.

Op het moment van de explosie (08.30 uur plaatselijke tijd), waren duizenden mensen onderweg naar hun werk.

Een woordvoerder van de islamistische taliban heeft woensdag tegenover de Arabische nieuwszender gezegd dat deze islamistische terreurgroep niet verantwoordelijk is voor het bloedbad in Kaboel.