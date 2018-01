Minstens 31 doden bij ziekenhuisbrand in Zuid-Korea

Op videobeelden en foto's is te zien hoe helikopters over het ziekenhuis vliegen in Miryang, een plaats in het zuidoosten van het land. Er zijn ook dikke rookpluimen te zien.

Het gebouw van vijf verdiepingen bevat behalve een ziekenhuis ook een bejaardentehuis.

Volgens brandweerlieden kwamen 31 mensen om het leven.

De brand is volgens verpleegsters uitgebroken in de spoedafdeling.

Er bevonden zich ongeveer 200 mensen in het gebouw, en er zouden zowel in het ziekenhuis als in het bejaardentehuis slachtoffers gevallen zijn.

De brand komt een maand nadat 29 mensen overleden bij een brand in een sportzaal in Jecheon.