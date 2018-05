Minstens 23 doden bij Israëlische aanvallen

Volgens het Waarnemingscentrum kwamen bij de aanvallen vijf Syrische soldaten en 18 strijders van geallieerde groepen om het leven. Eerder had het Israëlische leger bevestigd dat het tientallen Iraanse militaire doelwitten in Syrië heeft gebombardeerd.

Volgens defensieminister Avigdor Lieberman is 'nagenoeg alle militaire infrastructuur van Iran in Syrië getroffen'. Volgens het Russische leger gebruikte Israël 28 vliegtuigen en vuurde het 70 raketten af op Iraanse infrastructuur in Syrië. Het ministerie van Defensie in Moskou stelt dat de helft van de raketten werd vernietigd door het Syrische raketafweersysteem.

De militaire confrontatie ging van start toen Iran in de nacht van woensdag op donderdag een luchtaanval uitvoerde op de Syrische Golanhoogte. De Israëli's kwamen enkele uren later met een vergeldingsaanval.

Rusland heeft de twee landen opgeroepen tot terughoudendheid. Frankrijk en Duitsland roepen ook op tot de-escalatie. Berlijn noemde de Iraanse bombardementen op de Syrische Golanhoogte wel een 'ernstige provocatie'. Israël 'heeft het recht zich te verdedigen', stelde het ministerie van Buitenlandse Zaken.