Minstens 175 doden door overstromingen in zuiden van Azië

Door de aanhoudende regen die leidde tot overstromingen en landverschuivingen, kwamen in Nepal al minstens 80 mensen om het leven en nog eens 73 in het oosten van India. In Bangladesh kwamen door overstromingen minstens 22 mensen om.

Zowat 200.000 mensen hebben in Assam, in het noordoosten van India, onderdak gezocht in de noodopvangkampen. De regio wordt vaak getroffen door overstromingen tijdens het moessonseizoen. In Bihar, in het oosten van het land, moesten nog eens 15.000 mensen hun woningen verlaten. In het noordoosten van India is het treinverkeer onderbroken tot woensdag door de overstromingen.

Humanitaire ramp

In Bangladesh werden militairen opgeroepen om de dijken te versterken. Volgens een lokale verantwoordelijke zijn 700.000 mensen geblokkeerd nadat verschillende rivieren uit hun oevers traden. Hij spreekt van 'de zwaarste overstromingen in Dinajpur sinds 1988'.

In Nepal zijn 21.000 mensen hun huizen ontvlucht en zijn minstens 48.000 woningen volledig ondergelopen, aldus de politie. Naast de 80 doden, zijn ook nog 36 mensen vermist. Het Rode Kruis heeft al gewaarschuwd dat het gebrek aan drinkwater en voeding tot een humanitaire ramp kunnen leiden. De autoriteiten zijn ondertussen overgegaan tot de evacuatie van 74.000 mensen in een regio in het westen van het land, die de komende dagen zwaar getroffen zou worden.