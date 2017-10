Ministers van Buitenlandse Zaken Tillerson en Cavasoglu bespreken Amerikaans-Turkse crisis

Het gesprek duurde ongeveer een half uur, aldus de zender en andere media. Het telefoontje was het eerste tussen beide topdiplomaten sinds zondag, toen de VS de visumregelingen in Turkije bevroor en de Turkse diplomatieke instellingen in de VS uren later een gelijkaardige beslissing namen.

De maatregel werd genomen nadat de Turkse regering een medewerker van het Amerikaanse consulaat in Istanboel vorige week had gearresteerd. De VS sprongen resoluut in de bres voor hun Turkse werknemer. Volgens de autoriteiten heeft de werknemer contact met aanhangers van Fethullah Gülen, een schriftgeleerde die in de VS woont. Ankara beschuldigt Gülen ervan achter de mislukte staatsgreep van vorig jaar te zitten. De prediker ontkent dat.

De Turkse president Recep Tayyip Erdogan steekt de schuld op de VS voor de crisis en zei dat hij John Bass niet langer beschouwd als ambassadeur van de VS. Buitenlandse Zaken staat pal achter Bass en bevestigde dat de beslissing om de visumdiensten in Turkije op te schorten, werd genomen in overleg met Washington.