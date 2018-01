'Millennials zelfingenomen? Enkel omdat de hypercompetitieve economie constante zelfverbetering eist'

Als twintigers en dertigers van vandaag, de millennialgeneratie, al zelfingenomen zijn, dan is het omdat de hypercompetitieve economie constante zelfverbetering eist. Dat zegt de Amerikaanse cultuurcriticus Malcolm Harris, auteur van de generatieanalyse Kids These Days. 'Als er niet snel wat verandert, dan gaan we over de rand.'