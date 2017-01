Miljoen handtekeningen tegen komst Trump naar Verenigd Koninkrijk

Slechts 100.000 handtekeningen zijn nodig voor het parlement om een debat over een petitie te overwegen, meldt de BBC.

De petitie was gestart nog voor eerste minister Theresa May de nieuwe Amerikaanse president uitnodigde. May had het staatsbezoek van Trump aangekondigd tijdens haar recente bezoek aan de VS. Bronnen op Downing Street hebben oproepen om dat te annuleren, van de hand gedaan als een "populistische daad". Ook May zei maandag dat Trump het Verenigd Koninkrijk zal bezoeken zoals gepland. "Een uitnodiging is verstuurd en aanvaard", aldus haar kantoor in een verklaring.

Geen officieel staatsbezoek

Een juiste datum voor het staatsbezoek staat nog niet vast. De petitie stelt dat Trump "moet worden toegestaan het Verenigd Koninkrijk binnen te komen in zijn hoedanigheid als hoofd van de Amerikaanse regering, maar hij zou niet mogen uitgenodigd worden om een officieel staatsbezoek te maken".

De beweging zag het aantal handtekeningen snel toenemen na het decreet van Trump, dat een inreisverbod van 90 dagen inhoudt voor burgers van zeven moslimlanden (Iran, Irak, Jemen, Libië, Somalië, Soedan en Syrië) en een immigratiestop van 120 dagen (van onbepaalde tijd voor Syrië) voor vluchtelingen uit die landen. Die periode moet de VS de kans geven om een minutieus controlesysteem op poten te zetten om te controleren wie de VS wil binnenkomen.

De Britse oppositieleider Jeremy Corbyn (Labour) zei op Twitter niet te zullen stoppen en riep May op het staatsbezoek te schrappen en het inreisverbod te veroordelen.

If you agree, sign the petition and please RT.https://t.co/ySphksOliV -- Jeremy Corbyn MP (@jeremycorbyn) 29 januari 2017

<script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>