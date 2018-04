'Militaire luchthaven in Syrië gebombardeerd'

Het staatspersagentschap zegt dat de luchtafweer ook acht raketten uit de lucht heeft geschoten.

Voorlopig is het nog niet duidelijk wie er achter de bombardementen zit. Aanvankelijk meldde het staatspersagentschap dat de de Verenigde Staten mogelijk achter de luchtaanval zouden zitten, maar in een korte mededeling ontkent het Pentagon dat.

'Op dit moment voert het Amerikaanse ministerie van Defensie geen luchtaanvallen uit in Syrië', luidt het. 'Hoe dan ook volgen we de situatie van dichtbij op en steunen we de lopende inspanningen om zij die chemische wapens gebruiken, in Syrië en elders, verantwoordelijk te stellen.' Libanese media speculeren dan weer Israël er mogelijk achter zit.

Eerder op zondag had Amerikaans president Donald Trump het Syrische regime nog gewaarschuwd dat het 'een grote prijs zou betalen' na de vermoedelijke chemische aanval in Douma, in Oost-Ghouta. Daarbij zouden ruim 150 mensen zijn gedood.

In april vorig jaar beval Trump ook al een aanval een Syrische basis na de aanval met saringas in het Syrische dorpje Khan Shaykhun.

Vlak voor het bombardement kondigde het Witte Huis nog aan dat Trump in een telefoongesprek met de Franse president Emmanuel Macron was overeengekomen om een 'sterk gezamenlijk antwoord' te bieden op de 'afgrijselijke' berichten. Het regime van Syrisch president Bashar al-Assad 'moet rekenschap afleggen voor zijn zijn voortdurende mensenrechtenschendingen.'