Mike Pence: 'We moeten Noord-Korea blijven isoleren'

De Amerikaanse vicepresident Mike Pence wil dat Noord-Korea 'economisch en diplomatiek geïsoleerd blijft', net nu er een historische toenadering op gang lijkt tussen de twee Korea's. Pence was in Zuid-Korea voor de opening van de Olympische Winterspelen van Pyeongchang. Net voor zijn terugkeer naar de VS zei hij dat de Verenigde Staten en Zuid-Korea verenigd blijven in hun verzet tegen het Noord-Koreaanse kernprogramma.

Tijdens de ontmoeting die Pence met de Zuid-Koreaanse president Moon Jae-in had, bevestigden de twee leiders dat hun landen 'blijven volhouden' en hun inspanningen tegen de Noord-Koreaanse nucleaire ambities blijven coördineren.

'Tussen de Verenigde Staten, Zuid-Korea en Japan is er niet het minste twistpunt over de nood om Noord-Korea economisch en diplomatiek te blijven isoleren, tot het zijn kernprogramma laat vallen', aldus Pence.

Washington voert 'maximale druk' op het regime in Pyongyang. 'Dialoog met Noord-Korea kan enkel als er een punt gezet wordt achter het Noord-Koreaanse kernprogramma', aldus Pence.

De verklaringen van Pence komen er na een charmeoffensief van Pyongyang, dat atleten én een hoge delegatie naar Pyeongchang stuurde. De Zuid-Koreaanse president ontving zaterdag het protocollaire staatshoofd van Noord-Korea, Kim Yong-nam, en de zus van de Noord-Koreaanse leider, Kim Yo-jong. Zij nodigde in naam van haar broer Moon uit voor een top in Pyongyang. Op die uitnodiging kwam er nog geen officiële reactie uit Seoel. Moons woordvoerder liet wel weten dat voor zo'n ontmoeting 'de juiste voorwaarden' gecreeërd moeten zijn.