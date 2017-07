Migratie: Merkel roept op tot strengere aanpak van oorzaken

Merkel en Macron troffen Gentiloni woensdag in de Noord-Italiaanse stad Triëst, waar ze later op de dag een ontmoeting hebben met regeringsleiders van de Balkanlanden. Eén thema domineerde het trilaterale onderonsje: de Italiaanse vraag om meer Europese steun bij de opvang van de migranten die via de Middellandse Zee de Laars bereiken.

Oorzaken

Merkel prees na afloop de 'fantastische' inspanningen van Italië voor de opvang van migranten en drong aan op meer Europese dadendrang om de oorzaken van de migratiegolf aan te pakken: de stabilisering van Libië, betere economische perspectieven in de landen van oorsprong en de strijd tegen mensensmokkelaars.

Extra

In Berlijn kondigde binnenlandminister Thomas de Maizière intussen aan dat Duitsland voortaan 750 in plaats van 500 asielzoekers per maand wil overnemen.

Macron van zijn kant erkende dat Frankrijk de voorbije jaren niet steeds de meest fanatieke deelnemer aan het Europese spreidingsplan was, en beloofde een tandje bij te steken en sneller vluchtelingen met een grote kans op asiel over te nemen van Italië. 'Maar onze landen kunnen niet alle mannen en vrouwen opvangen die om economische redenen in onze landen willen leven', maakte de president duidelijk.

Werkgroep

Italië dreigde er onlangs mee om zijn havens te sluiten voor de migranten. Rome wil dat ook andere lidstaten hun havens openen, maar Frankrijk en Spanje houden de boot af.

Het Europese grens- en kustbewakingsagentschap Frontex heeft intussen wel aanvaard om een werkgroep op te richten die zich moet buigen over de Italiaanse vraag.