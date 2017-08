Migratie-expert Ilse Ruyssen: 'We moeten legale, veilige routes voor vluchtelingen creëren'

Zouden er minder vluchtelingen de Middellandse Zee oversteken als we de mensensmokkel harder zouden aanpakken? (Jurgen Van Daele)

Ilse Ruyssen: De mensensmokkel is niet de oorzaak maar een gevolg van de vluchtelingencrisis. Natuurlijk moeten we de smokkel criminaliseren, maar dat alleen zal het probleem niet oplossen. Zolang mensen bedreigd worden door oorlogen, vervolging of armoede zullen ze manieren zoeken om naar hier te komen. Nu doen vluchtelingen een beroep op smokkelaars omdat ze Europa op geen andere manier kunnen bereiken. We moeten veilige, legale routes creëren zodat vluchtelingen niet langer fortuinen moeten uitgeven of hun leven moeten riskeren om Europa te bereiken.

...