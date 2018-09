Middellandse Zee is dodelijker dan ooit voor mensen die Europa proberen bereiken

Er kwamen dit jaar al meer dan 1600 mensen om bij hun poging om via de Middellandse Zee Europa te bereiken, stelt de vluchtelingenorganisatie van de Verenigde Naties UNHCR in een nieuw rapport.

Het aantal mensen dat Europa bereikte, is gedaald dit jaar, maar in verhouding is het aantal doden sterk gestegen, vooral voor wie via de Middellandse Zee de oversteek waagde.

Tot eind juli was de verhouding één dode (of vermiste) per achttien mensen die de oversteek naar Europa waagden via het centrale deel van de Middellandse Zee, meestal via Libië. In dezelfde periode vorig jaar was de verhouding op die route 1 op 42.

Delen Dit rapport bevestigt nog maar eens dat de Middellandse Zee een van de dodelijkste zeeroutes ter wereld is. Pascale Moreau, hoofd Europese UNHCR-bureau

Route naar Spanje

Ook op de route naar Spanje steeg de dodentol sterk, naar één dode per veertien overstekende migranten.

'Dit rapport bevestigt nog maar eens dat de Middellandse Zee een van de dodelijkste zeeroutes ter wereld is', zegt Pascale Moreau, hoofd van het Europese UNHCR-bureau.

'Nu het aantal mensen dat de Europese kusten bereikt daalt, gaat het niet langer om een test om te zien of Europa de grote aantallen aankan maar of Europa de menselijkheid kan opbrengen om levens te redden.'

Het UNHCR roept Europa op om meer veilige, legale routes voor vluchtelingen te creëren.

De vluchtelingenorganisatie telde dit jaar al tien incidenten met meer dan vijftig doden op de centrale zeeroute. Zeven van die incidenten vonden in de laatste drie maanden plaats.

Op de route naar Spanje stierven in heel 2017 tweehonderd mensen. Dit jaar zit men daar al aan meer dan driehonderd doden.