Michelle Obama neemt emotioneel afscheid: 'Bouw een land op dat jullie waard is' (video)

Michelle Obama zal op 20 januari samen met haar echtgenoot, president Barack Obama, het Witte Huis verlaten.

"Ik wil dat de jonge mensen weten dat ze belangrijk zijn, dat ze hier thuishoren", aldus Michelle Obama, die af en toe tranen moest verbijten. "Wees dus niet bang. Horen jullie me, jongeren? Wees niet bang. Blijf gefocust. Blijf vastberaden. Wees hoopvol. Wees sterk. Maak jezelf sterker door goed onderwijs, en ga daarna naar buiten met een goede opleiding en bouw een land op dat jullie waard is. Toon het goede voorbeeld door hoopvol te zijn, en wees nooit bang."

"Sta niet toe dat iemand je laat voelen alsof je er niet toe doet. Of alsof je geen plaats heb in ons Amerikaans verhaal, want dat heb je".

"Indien jullie ouders immigranten zijn, weet dan dat jullie deel uitmaken van een traditie waarop de VS fier zijn. Weet dat religieuze diversiteit eveneens een deel uitmaakt van de rijke Amerikaanse traditie. Onze geweldige diversiteit maakt van ons wie we zijn."

Raadspersonen

Michelle Obama hield haar afscheidstoespraak tijdens het evenement School Counseler of the Year, een ceremony die ze zelf in 2015 op poten zette om raadspersonen van scholen in de bloemetjes te zetten. Obama heeft zich tijdens haar acht jaar als First Lady ontpopt tot voorvechter van degelijk onderwijs voor iedereen en gezondheid en voldoende beweging, en steunde ook de families van militairen.

Het Witte Huis maakte bekend dat de Obama's woensdag een laatste feest organiseerden in het Witte Huis "om tijd door te brengen met hun vrienden". Onder de aanwezigen zouden zich onder meer Beyoncé en Jay Z, Bruce Springsteen, Oprah Winfrey, Samuel L. Jackson en George Lucas bevonden hebben, maar zoals in het verleden wilde het Witte Huis niet meedelen wie op de gastenlijst figureerde. Gasten op de privéfeesten van de Obama's moeten hun gsm's afgeven zodat het aantal foto's op sociale media beperkt is.