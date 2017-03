Michael Flynn wil immuniteit in ruil voor getuigenis

"Generaal Flynn heeft zeker een verhaal te vertellen", zei zijn advocaat Robert Kelner donderdagavond, "en hij wil het graag vertellen. .. Geen redelijk persoon, die bijgestaan wordt door een advocaat, zou zich blootstellen aan ondervraging in zo'n gepolitiseerde heksenjacht zonder zekerheid over het uitblijven van oneerlijke vervolging te krijgen."

Flynn moest eerder dit jaar aftreden nadat bleek dat hij tijdens de transitieperiode met de Russische ambassadeur gesproken had over sancties tegen het land. Flynn had vicepresident Mike Pence daar verkeerd over ingelicht.

Donderdag kwamen Democraten snel met een citaat van Flynn, die vorig jaar op tv-zender MSNBC over Clinton-medewerkers zei: "Als je immuniteit nodig hebt, ben je waarschijnlijk schuldig."