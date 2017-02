Michael Flynn neemt ontslag als nationale veiligheidsadviseur van president Trump

Dat melden verschillende Amerikaanse media maandagavond (plaatselijke tijd)

Flynn was in opspraak gekomen nadat hij nog tijdens het presidentschap van Barack Obama contact had gehad met de Russische ambassadeur in de VS over de Amerikaanse sancties tegen Rusland en over die ontmoeting had gelogen.

Het vroegere hoofd van de Amerikaanse militaire inlichtingendienst was minder dan een maand aan de slag als nationale veiligheidsadviseur. Een woordvoerder van Trump liet eerder op de avond weten dat de president de situatie rond Flynn zou "evalueren" nadat het ministerie van Justitie onthulde dat de Trump-administratie vorige maand nog op de hoogte werd gebracht van Flynns misleidende communicatie over zijn contacten met de Russische ambassadeur.

In een verklaring zegt Flynn dat contacten met buitenlandse diplomaten, ambassadeurs en ministers noodzakelijk zijn voor een goede machtsoverdracht. Het gaat om "standaardprocedures" in een machtsoverdracht van deze orde, aldus Flynn. Maar, voegt de kortst zetelende nationale veiligheidsadviseur eraan toe, voorzag hij president Trump en vicepresident Mike Pence van onvoldoende informatie over de contacten die hij had met de Russische ambassadeur.

Volgens CNN wordt generaal Keith Kellogg de interim nationaal veiligheidsadviseur. Hij maakt volgens de nieuwszender ook kans op de permanente positie, net als de gepensioneerde generaal David Patraeus en voormalig vice-admiraal Bob Harward.

Flynn adviseerde Trump sinds begin 2016 over zaken met betrekking tot nationale veiligheid.