Mexico raapt zichzelf bij elkaar na zware aardbeving

Na de aardbeving, met een epicentrum in Morelos, ruikt Mexico-Stad naar stof, verwoesting, dood, paniek en hoop. Er vielen meer dan 200 doden en honderden mensen raakten gewond. Meer dan veertig gebouwen in Mexico-Stad stortten in.

'Overal zitten barsten in, alles staat op instorten. Ik weet niet wat ik moet doen', zegt Veróna, die in een nieuw gebouw in het zuiden van de stad woonde dat op instorten staat, met tranen in haar ogen. De moeder van drie kinderen, die haar achternaam liever niet geeft, wist de belangrijkste dingen te redden, zoals documenten, sieraden en een tv. Ze woont nu bij een van haar dochters in een ander deel van de stad.

De stadsdelen Benito Juárez en Cuauhtémoc, waar bij elkaar ongeveer 1 miljoen mensen wonen, werden het hardst geraakt, samen met de deelstaten Morelos en Puebla. De hoofdstad is gebouwd op een opgedroogde bedding van een meer, waardoor hij vatbaarder is voor aardbevingsschade. Dinsdag maakte het ministerie van Binnenlandse Zaken geld vrij uit het Nationale Fonds voor Natuurrampen (Fonden).

Solidariteit

Naaister Berenice Rivera werd samen met haar collega's geëvacueerd toen de eerste schokken voelbaar waren. 'Ik heb snel mijn kinderen van school gehaald en heb gekeken of thuis alles nog in orde was', zegt ze. Op grond van de schade die ze heeft gezien, verwacht ze niet dat ze terug kan naar het appartementencomplex waar ze woont. 'We gaan onze spullen ophalen en bekijken waar we naartoe kunnen. Wat moeten we anders?' zucht ze.

Bouwvakkers waren de eersten die hulp boden bij de redding van overlevenden. Zij verlieten de gebouwen waar ze aan werkten om puin te ruimen, op zoek naar slachtoffers. Daarna kwam een golf van solidariteit op gang onder burgers die allemaal willen helpen.

De basisdiensten zijn hersteld, maar de economische activiteiten en het onderwijs liggen nog stil

Hoewel de basisdiensten hersteld zijn, liggen economische activiteiten en het onderwijs nog stil. De nadruk ligt momenteel op het onderzoeken van beschadigde gebouwen, het verhuizen van getroffen inwoners en de planning van herstelwerkzaamheden.

Rampenobligaties

Het rampenresponssysteem in Mexico was al zwaar belast door een aardbeving twee weken geleden, met een kracht van 8,1. Het epicentrum van die beving lag voor de kust van de zuidelijke staat Chiapas. De beving leidde tot schade in de deelstaat Oaxaca en Mexico-Stad. Meer dan 2 miljoen mensen kregen te maken met de gevolgen ervan, en ongeveer 90 mensen kwamen om.

In augustus gaf de Wereldbank de grootste rampenobligatie ooit uit aan Mexico, verdeeld in drie schadecategorieën: orkanen op de Atlantische Oceaan, orkanen op de Pacifische Oceaan en aardbevingen. Daarmee kreeg Mexico een financiële bescherming ter waarde van 360 miljoen dollar tegen verliezen.

Soortgelijke obligaties werden uitgegeven in 2006, 2009 en 2012.

Elk jaar trekt Mexico ongeveer 1,5 miljard dollar uit voor reconstructie van openbare infrastructuur en sociale huisvesting na natuurrampen. Tussen 2014 en 2015, keerde Fonden 137 miljoen dollar uit voor orkaanschade, hevige regenval en overstromingen.

De aardbeving heeft een discussie doen oplaaien over de bouwstandaarden in Mexico-Stad. Die waren na een grote aardbeving in 1985 bijgesteld. 'Ze zouden strenger moeten zijn, maar kijk eens naar dat gebouw. Het is nieuw en het staat op instorten', zegt Verónica.

Juan Cota, die sinds 2011 in de stad woont en in de financiële sector werkt, vermoedt dat de regels door corruptie niet gehandhaafd worden. 'Ze worden genegeerd. Ze moeten herzien worden en ook afgedwongen. Anders krijgen we bij toekomstige aardbevingen nog meer schade.'