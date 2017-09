Mexico getroffen door nieuwe krachtige aardbeving

Mexico is voor de tweede keer deze maand getroffen door een zware aardbeving. De nieuwe schok had een kracht van 7,1 op de Schaal van Richter, meldt het Amerikaans geologisch instituut USGS, en was te voelen in de hoofdstad Mexico City. Het epicentrum lag op zo'n 200 kilometer ten zuiden van Mexico City in de deelstaat Puebla, op een diepte van zo'n 51 kilometer.

Er zijn nog geen berichten van slachtoffers.

Opmerkelijk: de nieuwe aardbeving komt er dat op dag 32 jaar na de zware aardbeving in Mexico City in 1985. Die kostte toen aan duizenden mensen het leven. Net vandaag werd in de hoofdstad een grootschalige aardbevingsoefening gehouden.

De aardbeving die Mexico twee weken geleden trof, had een kracht van 8,1 op de Schaal van Richter. Er vielen toen minstens 90 doden.