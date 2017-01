Mexico boos nadat Netanyahu de muur van Trump een "geweldig idee" noemde

"Mexico is een vriend van Israël en moet ook als dusdanig door de Israëlische premier behandeld worden", deelde Buitenlandse Zaken zaterdag in Mexico-Stad mee.

Netanyahu had eerder de door de Amerikaanse president Donald Trump aangekondigde bouw van een muur aan de grens met Mexico als een "geweldig idee" omschreven. "Ik bouwde een muur langs de zuidelijke grens van Israël. Die maakte een eind aan de illegale immigratie", schreef Netanyahu op zijn Twitter-account. "Geweldig succes. Geweldig idee".

De Mexicaanse regering stelt zich vragen en is ontgoocheld, klinkt het in Mexico-Stad. Volgens mediaberichten distantieerde ook de joodse gemeenschap in Mexico zich van de uitlatingen van Netanyahu.

De ruzie om de geplande Amerikaanse grensmuur was de voorbije week geëscaleerd, nadat Trump een overeenkomstig decreet had ondertekend. Het Witte Huis bekrachtigde daarna dat het buurland voor de kosten moest opdraaien, iets wat Mexico in alle talen van de hand wees. De Mexicaanse president Enrique Peña Nieto annuleerde daarop een geplande bijeenkomst met Trump in Washington.