Mexicanen geven linkse Andrés Manuel López Obrador duidelijk mandaat om status quo om te slaan

Derde keer, goede keer. Na twee mislukte pogingen in 2006 en 2012 is op zondag de linkse Andrés Manuel López Obrador erin geslaagd president van Mexico te worden. Hoewel de definitieve resultaten pas maandag bekend raken, is het nu al zeker dat de Mexicanen zich massaal hebben afgekeerd van de status quo in het land en hervormingskandidaat López Obrador een ruim mandaat gegeven hebben.

...