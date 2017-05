Mexicaanse soldaten zouden arrestanten doodgeschoten hebben

Na een dodelijke militaire interventie tegen brandstofdieven heeft de Mexicaanse procureur-generaal een onderzoek ingeleid tegen de betrokken soldaten. Op videobeelden is te zien hoe de militairen een al opgepakte verdachte doodschieten. Het incident wordt nu onderzocht, zo deelde het ministerie van Defensie woensdag mee.

Op andere beelden van hetzelfde incident is te zien hoe een bedwongen verdachte een militair alsnog in de rug schiet.

De voorbije weken zijn bij tussenkomsten tegen brandstofdieven in de deelstaat Puebla zes verdachten en vier soldaten om het leven gekomen. In de regio tappen bendeleden illegaal brandstof af uit de pijpleidingen om die op de zwarte markt te verkopen. Bij de diefstallen zijn zowel lokale bendes alsook de grote misdaadsyndicaten betrokken.

In Mexico worden steeds weer beschuldigingen geuit tegen de veiligheidstroepen, die verdachten nadat ze zijn opgepakt zouden doodschieten. In 2015 zouden federale agenten 22 vermoedelijke leden van een drugskartel hebben doodgeschoten toen ze al gevat waren. In het jaar voordien kwamen in Tlatlaya 22 verdachten om het leven tijdens een gevecht met militairen. Later bleek dat minstens enkele slachtoffers werden doodgeschoten nadat ze zich hadden overgegeven.

Volgens het International Institute for Strategic Studies had Mexico in 2016 het tweede hoogste moordcijfer ter wereld, na Syrië. Het voorbije jaar werden in het land 23.000 mensen vermoord, in Syrië 60.000.