Mexicaanse president Nieto annuleert meeting met Trump

De muur die de kersverse Amerikaanse president wil bouwen op de grens met Mexico, zet de relaties tussen de twee landen onder hoogspanning. Donald Trump wil dat Mexico voor die muur betaalt, maar de Mexicaanse president Enrique Peña Nieto wil daar niet van weten.

Trump motiveerde zijn eis met het handelstekort van de Verenigde Staten tegenover Mexico van 60 miljard dollar (ongeveer 56 miljard euro). Allemaal de schuld van de afspraken in het het Noord-Amerikaans vrijhandelsakkoord Nafta, waarbij Mexico, Canada en de VS betrokken zijn. 'Het was van bij aanvang een eenzijdige deal', schreef Trump op Twitter. Een groot aantal jobs is daardoor verloren gegaan.

The U.S. has a 60 billion dollar trade deficit with Mexico. It has been a one-sided deal from the beginning of NAFTA with massive numbers... -- Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 26, 2017

of jobs and companies lost. If Mexico is unwilling to pay for the badly needed wall, then it would be better to cancel the upcoming meeting. -- Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 26, 2017

Trump en Peña Nieto zouden elkaar volgende week in Washington ontmoeten. Er waren al geruchten ontstaan dat de Mexicaan de bijeenkomst uit ergernis over de grensmuur van de Amerikaanse president zou afzeggen. Trump ging vandaag dan meer zelf in het offensief en suggereerde een annulering van de gesprekken. Nieto liet op Twitter weten dat hij daarop inging.