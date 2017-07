Mexicaanse journalist doodgeschoten in café

Deze keer werd Luciano Rivera het slachtoffer. De 29-jarige Rivera werkte voor zender CNR en een politiek tijdschrift. Hij werd in de nacht van maandag op dinsdag het hoofd geschoten in een bar in Rosarito, in de buurt van Tijuana aan de grens met de Verenigde Staten.

Het is echter niet eenvoudig om na te gaan of de moord effectief gelinkt kan worden aan het werk van de journalist. Maar Mario Rivera, directeur van CNR TV waar het slachtoffer tien jaar voor werkte, zegt aan de Los Angeles Times dat Luciano Rivera regelmatig kritische stukken bracht over de veiligheidssituatie in de regio.

In Mexico zijn journalisten regelmatig het doelwit omdat ze berichten over de drugshandel en politieke corruptie in het land. Afgelopen mei werd onderzoeksjournalist Javier Valdez om het leven gebracht in Sinaloa, waar het gelijknamige kartel het voor het zeggen heeft. Valdez had bericht over drugsbaron Joaquin "El Chapo" Guzman. In maart werd Miroslava Breach vermoord omdat ze over de banden tussen de georganiseerde misdaad en enkele politieke kandidaten in de staat Chihuaha had geschreven.