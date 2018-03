Met onze China-politiek hebben we vooral onszelf belazerd

Door de grondwetsherziening die het Nationaal Volkscongres deze week doorvoert in China, zal president Xi Jinping minstens tot 2028 kunnen aanblijven en zal de Communistische Partij haar greep op de politiek vergroten. Het is de bevestiging van een proces dat al een tijd aan de gang is: van bij zijn aantreden in 2012 heeft Xi de macht over het leger, de politieke besluitvorming, de economie en de media naar zich toegetrokken. In plaats van de Staatsraad zijn werk te laten doen, nam hij de regie over.

