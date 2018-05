Mesaanval Parijs: OCAD past dreigingsniveau niet aan

De feiten speelden zich af in het tweede arrondissement van Parijs, in het centrum van de Franse hoofdstad. De politie van Parijs meldt dat de man in totaal vijf mensen aanviel.

Eén slachtoffer is overleden, twee anderen raakten ernstig gewond en twee slachtoffers zijn lichtgewond. De aanvaller zelf is overleden, bevestigt de politie. Volgens verschillende media werd hij door de aanwezige agenten neergeschoten.

Terreuronderzoek

Tijdens de aanval zou de dader 'Allah Akbar' (Arabisch voor 'God is groot') hebben geroepen. De anti-terreureenheid van de politie voert een onderzoek uit naar het incident, zei openbaar aanklager François Molins zaterdagavond tijdens een persconferentie.

Er loopt een onderzoek naar 'moord, en poging tot moord op dragers van het openbaar gezag, in verband met een terroristische onderneming'.

Opgeëist

Even later meldde het gespecialiseerde SITE Intelligence Group, dat jihadistische propaganda bestudeert, dat terreurmilitie IS de vermoedelijke aanslag heeft opgeëist. De opeising zou gebeurd zijn via IS-communicatiekanaal Amaq.

Persagentschap AFP meldt uit gerechtelijke bron te hebben vernoemen dat de dader in 1997 werd geboren in Tsjetsjenië. Zijn ouders zijn opgepakt.

De man had geen gerechtelijke antecedenten, maar was naar verluidt wel bekend bij de inlichtingendiensten: zijn naam stak in het bestand 'S' van de Franse inlichtingendiensten. Dat bestand omvat meer dan 10.000 personen, onder wie geradicaliseerde islamisten en individuen die een band zouden kunnen hebben met terreurbewegingen, maar ook hooligans en leden van uiterst rechtse of linkse groeperingen.

Reactie Macron

De Franse president Emmanuel Macron zei in een reactie op Twitter dat 'Frankrijk opnieuw een prijs betaalt in bloed, maar geen centimeter geeft aan vijanden van de vrijheid'.

De aanval vond plaats in het tweede arrondissement, vlakbij de Parijse opera, in een toeristische buurt met bars, restaurants en bioscopen die op een zaterdagavond zeer drukbezocht zijn.

🔴 Agression de 5 personnes dans le 2ème arrondissement de Paris par un individu armé d’un couteau: une victime est décédée, deux sont blessées grièvement et deux sont blessées légèrement. L’agresseur est décédé. — Préfecture de police (@prefpolice) May 12, 2018

La France paye une nouvelle fois le prix du sang mais ne cède pas un pouce aux ennemis de la liberté (2/2). — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) May 12, 2018

'Geen link met België'

Volgens minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA) is er 'op het eerste zicht geen link met ons land'. Dat verklaarde hij zondagmiddag in het VTM NIEUWS. Het Coördinatieorgaan voor de dreigingsanalyse OCAD heeft beslist om het terreurniveau niet aan te passen, zo voegde hij eraan toe.

Jambon gaf aan dat hij persoonlijk geen contact heeft gehad met zijn Franse collega, maar dat de betrokken diensten wel met elkaar in contact staan, onder meer via de verbindingsofficier.