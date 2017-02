Mesaanval op militair aan het Louvre: autoriteiten gaan uit van terrorisme

Volgens de Franse media hadden twee soldaten rond 9.45 uur een man met twee rugzakken de toegang ontzegd tot het Carrousel du Louvre, een klein winkelcentrum onder het beroemde museum. Daarop zou de man een poging ondernomen hebben om een van de twee militairen met een mes aan te vallen. De Franse politie zegt dat de aanvaller daarbij ook 'Allahoe akbar' riep. De autoriteiten gaan uit van een aanslag met terroristisch motief.

De aanvaller zou bij het incident ernstig gewond zijn geraakt, zo meldt de nieuwssite van BFM TV. De soldaat werd aan de arm geraakt.

In de omgeving van het museum zijn de ordediensten nu massaal aanwezig. De onmiddellijke omgeving van het museum is afgeslote, maar explosieven zouden niet gevonden zijn. Ook de nabijgelegen metrostations zijn tijdelijk dicht.

Het Franse ministerie van Binnenlandse Zaken bevestigt op Twitter dat aan het Louvre een 'ernstig veiligheidsincident' plaatsvond.

Trump: 'Word slim, VS'

De Amerikaanse president Donald Trump heeft via Twitter gereageerd op de machete-aanval aan het Louvre in Parijs. 'Een nieuwe radicaal-islamitische terrorist heeft net het Louvre in Parijs aangevallen. Toeristen werden in veiligheid gebracht. Frankrijk weer op het scherpst van de snee. WORD SLIM V.S.', klonk het.