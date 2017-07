Mesaanval Hamburg: verdachte is 26-jarige, geboren in Emiraten

Wat zijn nationaliteit is, wordt nog onderzocht. Dat meldt de politie vrijdagavond in een verklaring op Twitter.

Het onderzoek wordt intussen gevoerd door mensen van de moordafdeling van de politie van Hamburg en een afdeling van de Binnenlandse Veiligheidsdienst. De onderzoekers zoeken 'in alle richtingen', klinkt het nog in de mededeling.

Het dodelijk slachtoffer was een 50-jarige Duitser, besluit de politie op basis van de identiteitspapieren die ze op het lichaam van het slachtoffer vonden. Het keukenmes waarmee de 26-jarige de aanval uitvoerde, is in beslag genomen. Een 50-jarige vrouw en vier mannen (64, 57, 56 en 19 jaar) liepen messteken op.

Bij het overmeesteren van de man raakte ook een 35-jarige man gewond. Enkele van de gewonden zijn er ernstig aan toe.

Eerder schreef der Tagessiegel dat de dader bij de Duitse autoriteiten bekend staat als islamist. De krant citeert niemand, en verwijst enkel naar 'bronnen bij de veiligheidsdiensten'. Diezelfde bronnen wijzen er de krant op dat de manier van handelen kan wijzen op een terroristische achtergrond, omdat IS er al langer toe oproept met messen of andere makkelijk beschikbare wapens ongelovigen aan te vallen.

Bij zijn aanval was hij 'religieus' gekleed. 'Ook nu het motief nog niet helemaal duidelijk is, moeten we blijkbaar uitgaan van een aanslag', citeert de krant een anonieme veiligheidsexpert.

Een politiewoordvoerder kon de berichten niet bevestigen dat de man bij de aanval 'Allahu akbar' geroepen had.

Even was er sprake van een tweede dader die nog niet gevat kon worden, maar op Twitter meldde de politie dat het 'zeker om één enkele dader' gaat.