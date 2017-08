Mesaanval Finland wordt behandeld als terrorisme

De politie vermoedt dat de mesaanval van vrijdag een terroristische achtergrond heeft. Volgens de Finse krant Ilkka is de hoofdverdachte een Marokkaan van amper achttien jaar.

De politie kon de hoofdverdachte oppakken op een plein in het centrum van Turku. Hij raakte daarbij gewond aan de benen. De man stak twee personen dood. Ook vielen er acht gewonden, waarvan er drie nog intensieve zorgen krijgen.

De hoofdverdachte zelf ligt in het ziekenhuis en kon nog niet ondervraagd worden. Het is dus nog onduidelijk wat hem dreef. 'We houden op dit moment zes verdachten vast, de hoofdverdachte en vijf anderen', zegt Markus Laine, commissaris van het nationaal onderzoeksbureau. 'We onderzoeken de rol van de vijf andere personen, maar we zijn nog niet zeker of zij een band hebben met de aanslag. We gaan hen ondervragen en zullen vervolgens meer kunnen zeggen. Ze hadden contact met de hoofdverdachte.'

De politie kon de identiteit van de dader nog niet bevestigen. Maar volgens Laine is ze 'vrij zeker van zijn identiteit'. Tot nu toe werd hij omschreven als 'een jongeman van buitenlandse afkomst', zonder meer details.

In juni hadden de Finse veiligheidsdiensten (Supo) het dreigingsniveau nog naar boven bijgesteld naar niveau twee (op een schaal van vier). Er was activiteit waargenomen van terreurgroep IS waarvan Finland het doelwit zou kunnen worden

Bij de aanval kwamen wee personen om het leven. De twee dodelijke slachtoffers hebben de Finse nationaliteit. Onder de acht gewonden zouden er ook twee Zweden en een Italiaan zijn.