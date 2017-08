Mesaanval Finland: dader viseerde vrouwen

'We denken dat de aanvaller het specifiek op vrouwen had gemunt, maar er zijn ook mannen gewond geraakt die de vrouwen probeerden te beschermen', zei commissaris Christa Granroth van het Finse nationaal onderzoeksbureau, tijdens een persconferentie.

Bij de aanval, die door de Finse autoriteiten beschouwd wordt als als moord met "terroristisch opzet", kwamen twee vrouwen om het leven. Zes vrouwen en twee mannen raakten gewond. 'De ene man raakte gewond toen hij probeerde een slachtoffer te helpen, de andere toen hij de dader probeerde tegen te houden', zei Granroth.

Onder de gewonden bevinden zich een Italiaanse, een Britse en een Zweedse burger. De politie schoot de dader enkele minuten na de aanslag neer. Hij werd geïdentificeerd als een 18-jarige asielzoeker uit Marokko, die in 2016 in Finland arriveerde. Volgens speurders weigert de man te spreken tijdens zijn verhoor. Er werden ook vier andere Marokkanen opgepakt, die 'een of andere link' zouden hebben met de dader. Er werd bovendien een internationaal arrestatiebevel uitgevaardigd tegen een vijfde man, die niet in Finland zou zijn.

In juni hadden de Finse veiligheidsdiensten (Supo) het dreigingsniveau nog naar boven bijgesteld naar niveau twee (op een schaal van vier). Er was activiteit waargenomen van terreurgroep IS waarvan Finland het doelwit zou kunnen worden