Merkel veroordeelt xenofoob geweld: 'Geen plaats voor heksenjachten en haat op straat'

Na de gewelddadige protesten in de Oost-Duitse stad Chemnitz heeft bondskanselier Angela Merkel gezegd dat er in 'een rechtsstaat geen plaats is voor een heksenjacht op buitenlanders'. Bij de confrontaties tussen extreemrechtse en antifascistische betogers zijn er in totaal twintig gewonden gevallen, onder wie twee politieagenten.

De protesten ontstonden nadat een 35-jarige Duitser zaterdagavond werd doodgestoken door migranten. Een Syriër en een Irakees zijn aangehouden. Volgens het openbaar ministerie handelden ze niet uit wettige zelfverdediging.

Zondag mondde een betoging uit in geweld op migranten. Video's die op het internet circuleren tonen hoe mensen met een vreemde achtergrond aangevallen en achternagezeten worden.

'We hebben videobeelden waarop te zien is dat er rellen waren, heksenjachten en haat op straat en daarvoor is in onze rechtsstaat geen plaats', zei Merkel. 'Op geen straat of plein mag het tot dergelijke gewelddadigheden komen'.

Maandagavond stapten opnieuw 6.000 extreemrechtse betogers door de stad. Een door antifascistische groeperingen georganiseerde tegenbetoging bracht zowat duizend mensen op de been. De politie had de grootste moeite om de betogers van beide kanten uit elkaar te houden. Negen betogers en evenveel tegenbetogers liepen verwondingen op. Ook twee agenten hadden verzorging nodig.

Merkel sprak haar medeleven uit met de familieleden van het slachtoffer van de steekpartij. De minister-president van de deelstaat Saksen, waar Chemnitz ligt, zegt intussen dat er voor de extreemrechtse betoging massaal valse informatie is verspreid via het internet. Michael Kretschmer zei dat de onderliggende woede gebaseerd was 'op xenofobe commentaren, valse informatie en samenzweringstheorieën'.