Merkel stemt na bezoek aan Trump de violen af met Macron en May

De drie hadden er zich eensgezind over uitgesproken dat de VS de nucleaire deal met Iran moet nakomen. Ze toonden zich wel bereid om met alle betrokkenen bijkomende afspraken te maken over het ballistische rakettenprogramma van Iran en zijn regionale rol. Tegelijkertijd roepen ze Donald Trump op om af te zien van 'economische sancties tegen de Europese Unie, anders zal de EU vastberaden haar belangen in de marge van het multilaterale handelssysteem verdedigen'.

Het Élysée deelde in Parijs mee dat Emmanuel Macron zaterdag al met Angela Merkel en daarna met Theresa May had getelefoneerd.

Wat betreft het nucleair akkoord met Iran, moet tegen 12 mei een en ander uitgewerkt zijn om Washington te overtuigen niet uit het akkoord te stappen. De EU moet in het trans-Atlantische handelsconflict bereid zijn om indien nodig snel en effectief te reageren.

Macron bracht vorige week, nog voor Merkel, een bezoek aan Trump. In het geschil gaat het om importheffingen op staal en aluminium, die de VS in maart met de verwijzing naar eigenbelang wil heffen. Trump beschuldigde de handelspartners van de VS van oneerlijke praktijken. Er kwamen echter uitzonderingen op de importheffingen. Onder meer de EU, Canada, Mexico, Australië, Argentinië en Brazilië werden vrijgesteld. Maar de uitzonderingen verstrijken op 1 mei.

In de nucleaire deal van 2015 had de door sjiitische schriftgeleerden bestuurde islamitische republiek zich verplicht minstens tien jaar aanzienlijke delen van haar atoomprogramma drastisch terug te schroeven, met het doel het land te beletten een atoomwapen te ontwikkelen. In ruil werden de sancties tegen Teheran opgeheven.

De VS willen de nucleaire overeenkomst volgens de nieuwe minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo corrigeren of beëindigen. De Iraanse president Hassan Rohani heeft inmiddels veranderingen aan de nucleaire deal afgewezen. 'Het atoomakkoord is niet opnieuw onderhandelbaar en de Iraanse verplichtingen gaan niet verder dan deze deal', zei hij volgens Iraanse bronnen in een telefoongesprek met Macron. Tegelijkertijd verklaarde hij dat Iran wel tot afzonderlijke gesprekken ober de situatie in het Midden-Oosten bereid is, vooral dan over 'de stabiliteit en de veiligheid in de regio en de strijd tegen het terrorisme'.

Hij beschouwt de nucleaire overeenkomst niet alleen als constructief voor de vrede in de regio, maar ook als basis van vertrouwen tussen het Westen en Iran. Volgens het Iraanse presidentschap duurde het gesprek tussen Rohani en Macron meer dan een uur.